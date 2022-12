Xiaomi Buds 4 sono ufficiali | arrivano con ANC | LHDC 5 0 e audio Hi-Res

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel corso dell’evento di lancio in cuiha presentato diversi dispositivi compresi gli smartphone della serie13, cistate anche diversi annunci e interessanti novità: tra queste, la presentazione delle nuove cuffiette TWS4. I nuovi auricolari presentano un design semi-in-ear simile alle Apple AirPods, difatti nondotati di tappini in silicone e il dispositivo è resistente all’acqua con classificazione IPX54. Ciritagli per il microfono su ciascun auricolare e gli utenti poscontrollare diverse funzioni toccando direttamente lo stelo dell’auricolare. Infatti, occorrerà fare dei semplici tap se si vuole mettere in pausa oppure riprendere la riproduzione musicale, saltare un brano, etc. Per quanto riguarda ...

...in offerta gli ottimi TV4K della serie F2 Fire, da 43" e 50" ! - 13% Google Pixel 7 - Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore - Bianco ghiaccio PixelA ...2 condivisioni Condividi Tweet Francesco VIA VIA Notizie Relazionate MIUI 14 ArticoloFirmware Android4 ufficiali: ANC e audio Hi - Res sotto i 100 euro (in Cina) 1 12 Dicembre ...Xiaomi ha approfittato dell'evento di Xiaomi 13 e MIUI 14 per presentare ufficialmente anche molti altri prodotti: scopriamoli nel dettaglio.Gli Xiaomi Buds 4 debuttano ufficialmente in patria con sound spaziale a 360 gradi, supporto al codec LHDC 5.0, Hi-Res wireless e ANC.