Williams alla Scala fa impazzire un pubblico vero

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Che seratona da leggenda, di quelle che si archiviano subito nel file mentale dei ricordi amati per trascorrere poi nel mito (“quella volta che…”), lunedì. Per la stagione della Filarmonica arriva John, ed è subito delirio. Cinque Oscar, 52 nomination (record fra i viventi, di più ne ottenne solo un de cuius come Walt Disney), infinite colonne sonore che sono diventate quella delle nostre vite, per film talmente famosi che li hanno visti anche i non cinefili e perfino noialtri cinefobi. E dunque, in programma, Hook, Cuori ribelli, Harry Potter, Schindler’s List, E.T., Superman, Indiana Jones e naturalmente Guerre stellari, e che la forza sia con noi. Profanazione del Tempio? Macché.strapiena eben diverso dai soliti semifreddi della Filarmonica: tanti fan del Nostro ...