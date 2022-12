Udinese | Perez | “Vogliamo fare una bella seconda parte di stagione Nazionale? Un sogno realizzato”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il difensore dell’, Nehuen, ospite ieri sera alla trasmissione del canale televisivo del club bianconero, ha parlato dell’attuale momento della squadra: “Ci stiamo allenando con grande entusiasmo, voglianounadi. Sono contento di essere in questo club, c’è una società molto seria. Mi sento di essere cresciuto molto come giocatore. La serie A è un campionato difficile, ogni settimana le partite sono davvero toste e questo mi aiuta per crescere come giocatore eesperienza. Cerco di mettermi completamente al servizio della squadra. Sono abituato a giocare a destra, ma faccio quello che chiede il mister. Se potessi cancellerei la partita con la Salernitana: ho sbagliato e penso che il mio errore sia ...