Scandalo GF Vip | “Scena censurata” | cosa è successo a letto nel van

Leggi su direttanews

(Di martedì 13 dicembre 2022) I telespettatori si ribellano anche questa volta: il comportamento degli autori non convince, hanno censurato tutto Alfonso Signorini (Mediaset Infinity)Non è di certo la prima volta che i concorrenti vengono censurati dalla regia del GF Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini, come tutti i reality, deve gestire il gioco, è un dato di fatto. Gli autori sannovoler mostrare eno e di conseguenza le telecamere rispecchiano la loro volontà. Negli anni laè diventata sempre più evidente: i telespettatori protestano spesso su Twitter per denunciare censure ma purtroppo il reality ha la possibilità di giostrare le immagini come vuole. Da una parte il GF Vip lo fa per porre focus su altro, nascondendo cose che potrebbero portargli problemi, oppure situazioni che preferisce non far evolvere per riuscire ad avere ...