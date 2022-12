Qatargate | seconda ondata di perquisizioni Sigilli anche nel Parlamento Ue | “C’è un pentito”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sembra esserci unnello scandalo che sta travolgendo Bruxelles. Dopo l’arresto di una dei vicepresidenti deleuropeo, la socialista greca Eva Kaili, e di altre tre persone, tra cui l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, ieri l’inchiesta della procura belga sulle presunte mazzette pagate dal Qatar è arrivata a una svolta. Unadinella sede dela Bruxelles, ha portato a 19 le residenze private e gli uffici a cui gli inquirenti hanno finora posto imentre sono ancora sei i fermati, di cui quattro in carcere. Circa un milione di euro il denaro finora sequestrato: a casa dell’ex vicepresidente Kaili la polizia ha trovato 150mila euro mentre altri 600mila euro sono stati trovati nella ...

Stupito più dal caso Juventus o dalLaè certamente inquietante, la prima mi aspetto ancora di accertare i fatti'. La rateizzazione delle tasse per i club 'Non avranno ...Il domicilio di Tarabella e' stato perquisito nell'ambito dell'inchiesta; l'ufficio di un'assistente dellae' stato perquisito. I deputati italiani Pietro Bartolo e Andrea Cozzolino,...Quello che ormai viene chiamato Qatargate si sta estendendo a macchia d’olio, ma non è certo un fulmine a ciel sereno quello caduto nell’emiciclo del Qatargate: è ora che il Parlamento europeo chiuda ...Sembra esserci un pentito nello scandalo che sta travolgendo Bruxelles. Dopo l’arresto di una dei vicepresidenti del parlamento europeo, la socialista greca Eva Kaili, e di altre tre persone, tra cui ...