Oddio! | Silvia Toffanin si copre il volto | imbarazzo totale a Verissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Per chi se lo fosse perso, il siparietto andato in scena atrae i neo sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi merita di essere recuperato. Parlando della prima notte di nozze, lui ha confidato che “ero carico duro”, cogliendo di sorpresa la padrona di casa, che per un attimo si è coperta il viso e ha esclamato: “Oh,Ok”. Tutto questo mentre il pubblico in studio ovviamente rideva. “Devo essere sincero - ha dichiarato Rossi in merito alla sera del matrimonio - lei era stanchissima, io ero carico duro, dopo l'ho vista che dormiva e ho detto ‘pazienza', son rimasto a bocca asciutta”. La Cipriani ha subito ribattuto a modo suo: “Amore! No dai, eri stanco anche tu, sii sincero”. Lain tutto ciò si è limitata ad esclamare “oh”, dopodiché si è nascosta ...