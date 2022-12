Inter - Skriniar | è la settimana decisiva | lo slovacco è in scadenza tra sei mesi

, la settimana del dentro o fuori. In viale della Liberazione è arrivato il momento del faccia a faccia con Milanper chiudere, in un senso o nell'altro, la partita del ...Uno dei reparti che l'potrebbe rivoluzione al termine di questa stagione è quello difensivo. Se per Milansono ben avviate le trattative per il rinnovo di contratto, diverso è il discorso relativo a Stefan ...Prosegue la trattativa tra il club nerazzurro e il difensore slovacco per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno ...Il sacrificato sull'altare del bilancio per l'Inter sarà Denzel Dumfries. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport senza indugio alcuno: l'olandese partirà entro il ...