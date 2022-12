In casa crack e cocaina | fermato pusher a Napoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’armadio della propria camera da letto custodiva 613 euro e due involucri, di cui uno contenente circa 14 grammi dia e l’altro, invece, con 300 grammi di. L’uomo, un 44enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A lui gli agenti del commissariato Pianura sono arrivati nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti fermandolo a bordo della sua auto in via Vicinale Pignatiello e trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 21 grammi di. Di qui la successiva perquisizione in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

