Il paradosso delle multe a due o a tre velocità I dubbi di De Tomaso

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) Marziani a Roma? Sì, ce ne sono a frotte. E non ci riferiamo a quei personaggi letterari immaginari, il più illustre dei quali ha avuto la fortuna di imbattersi nella straordinaria inventiva di Ennio Flaiano (1910-1972). Ci riferiamo a diversi esemplari della classe politica nazionale, il cui eloquio spesso dà la sensazione di esprimere il disorientamento, lo smarrimento, di chi, dopo aver vissuto un’esistenza sul pianeta rosso, sembra atterrato per caso nella città eterna, esprimendosi come un personaggio fuori dal mondo. Negli ultimi tempi, in nome della lotta alle disuguaglianze sociali, sta prendendo piede l’idea che la progressività fiscale sia un principio da estendersi a tutte le voci di servizi e consumi. E così via alle tariffe da pagare solo in base al reddito degli utenti (il che in alcuni casi accade), via – qualcuno ci sta già pensando – ai prezzi variabili di prodotti e ...