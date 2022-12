I conti correnti che lievitano e le accuse dell’ex collega | tutti gli scheletri di Eva Kaili in Grecia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un vaso di Pandora di proporzioni notevoli si sta aprendo sul Qatargate dopo l’arresto dell’ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva, 44enne politica ed ex giornalista greca, presidente del Centro greco di ricerca per le questioni di uguaglianza. Scorrendo le sue dichiarazioni patrimoniali spiccano alcuni elementi. In primis, l’Autorità antiriciclaggio ha individuato una società con sede ad Atene creata un mese fa dae dal marito Francesco Giorgi (assistente parlamentare, anche lui arrestato): la ragione sociale è il commercio e lo sfruttamento di beni immobili, in particolare di un immobile in via Skoufa nell’esclusivo quartiere di Kolonaki (vicino all’ambasciata italiana). Questa società è stata sequestrata dall’Antiriciclaggio, ma, essendo stata creata di recente, non compare nelle dichiarazioni ...