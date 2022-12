FelGAN | intelligenza artificiale Audi al servizio del design

È proprio a questo punto che entra in gioco il software, basato sull'artificiale e sviluppato internamente dal reparto IT di Audi e da Audi Design. Il progetto consente ai ...Si chiamaed è un nuovo software sviluppato internamente e in grado di aiutare i designer nel processo creativo. Le applicazioni dell'artificiale (AI) nel settore dell'auto sono molteplici ...Sfruttare l’intelligenza artificiale (AI) in tutti i processi: questo è l’obiettivo che Audi si è posta per diventare un’azienda che basa il suo sviluppo sull’utilizzo dei dati. Con FelGAN, l’azienda ...L’Olanda non è solo Verstappen News La Ford GT saluta e se ne va. Stavolta per davvero News Tutta la storia della Lancia in 30 minuti Clip Countach, la mamma delle Lambo moderne Film ...