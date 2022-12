Due sconfitte di misura per U18 e U17 nel weekend

Leggi su seriea24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Duedinell’ultimoper il Settore Giovanile biancazzurro, con le sole Under 18 ed Under 17 scese in campo a causa della pausa dei campionati riservati alle categorie Under 16 e Under 15. L’Under 18 di mister Pedriali interrompe la sua corsa in casa dell’Atalanta, che ha la meglio sui biancazzurri per 3-2. Parte bene la SPAL che al quarto d’ora passa in vantaggio con la conclusione al volo di Franzoni, su cross dalla sinistra di Zuccherato, ma nel finale della prima frazione il nerazzurro Orlando pareggia i conti con un tiro da dentro l’area di rigore. Nella ripresa tornano avanti i biancazzurri, questa volta con Pisasale, che in apertura di secondo tempo insacca la sfera con un preciso calcio di punizione su cui Illipronti non può nulla. Il vantaggio dura, però, soltanto due minuti: prima Manzoni mette a segno ...