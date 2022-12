Daniele Liotti lascia Un passo dal cielo | “Ora faccio il chirurgo”

ReggioToday

E' il commento di. Per Luigi Canotto invece "Non c'è cosa più bella di vedere i ragazzi, i bambini gioire e divertirsi". Presenti all'evento anche diversi rappresentanti dell'...E' il commento di. Per Luigi Canotto invece "Non c'è cosa più bella di vedere i ragazzi, i bambini gioire e divertirsi". Presenti all'evento anche diversi rappresentanti dell'... Festa grande per la Partita della solidarietà: sugli spalti oltre 2500 studenti Oltre 2.500 presenze registrate al PalaCalafiore in occasione della Partita della Solidarietà tra Reggina, Pallacanestro Viola e Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Un’iniziativa benefica a sostegno ...Daniele Liotti sta per tornare in tv con una fiction molto attesa.Dopo la repentina scomparsa del suo personaggio in «Un passo dal cielo», l'attore è infatti atteso sul piccolo schermo con «Anima geme ...