Anche a Monreale è Arancina Day | a quelle “accarne” e “abburro” c’è chi preferisce spinaci e mozzarella | funghi e mozzarella | salsiccia e melanzane | salmone

Monreale Press

...della galleria, senza rimanere ferito e formando 4 km di coda. Lungo la A10, invece, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto è da segnalare un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi, ma...Arriverà auna delegazione di amici provenienti dall'Ambasciata della Fratellanza insediata due anni fa al Cairo: si tratta di Basem Ibrahim, Presidente dell'Associazione EOCBA in ... Immacolata, anche a Monreale omaggio floreale alla Madonna Il padre di Luca Attanasio inaugura il 16 dicembre la Panchina della Pace a Monreale. Il suo messaggio: "Verità e giustizia per mio figlio".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...