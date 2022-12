Ucraina | riapre porto di Odessa dopo blackout

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Kiev, 12 dic. (Adnkronos) - Le operazioni portuali sono riprese a, sul Mar Nero,che la Russia ha utilizzato droni di fabbricazione iraniana per colpire le strutture energetiche della città. Ilnel sud del Paese è stato chiusoche gli attacchi di sabato hanno lasciato senza elettricità 1,5 milioni di persone e molte infrastrutture della città. Il presidente dell'ha affermato che potrebbero essere necessari giorni per ripristinare l'elettricità, con temperature sotto lo zero previste questa settimana.è uno dei tre porti utilizzati per spedire grano nell'ambito di un accordo mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia che consente il trassicuro dei prodotti ucraini nel resto del mondo.