Ucraina | allarme aereo su Kiev e altre città

RaiNews

aereo nelle prime ore del mattino nella capitaledi Kiev e in diverse regioni del Paese. Secondo il servizio diantiaereo, citato dalla Tass, le sirene dei raid aerei sono ..."Le forniture di energia elettrica sono state parzialmente ripristinate a Odessa e in altre città e distretti della regione, stiamo facendo tutto il possibile dopo gli attacchi russi" ha detto ... Allarme aereo su Kiev e altre città. Situazione difficile per mancanza di luce - Allarme aereo su Kiev e altre città - Allarme aereo su Kiev e altre città Le sirene dei raid aerei sono risuonate nelle regioni di Cherkassk, Vinnitsa, Kirovograd, Nikolayev, Zhitomir, Odessa e Kharkiv — TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...Nelle scorse ore è scattato l’allarme aereo a Kiev. Non solo per la capitale, peraltro: anche altre città ucraine sono in allerta. Proseguono dunque gli attacchi russi, con bombardamenti che da settim ...