Torino | Juric ritrova i serbi reduci da Qatar 2022

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ivani tre calciatori impegnati al Mondialeincon la nazional serba. Tutti i dettagli Tornano dalin casa granata i 3 giocatori dellaa che hanno partecipato al Mondiale. Il portiere Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic sono nuovamente a disposizione del tecnico Ivan. Tutti e 3 sono scesi in campo nelle 3 gare del girone, ma molto diverso è stato il minutaggio: Milinkovic-Savic ha disputato tutti 305 minuti (tenendo conto degli ampi recuperi che ci sono stati); Lukic ha toccato i 272 minuti, Radonjic non è andato oltre gli 83. L'articolo proviene da Calcio News 24.

