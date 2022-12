Ragazza sparita sul traghetto | parlano la sorella e la madre di Gaia

(Di lunedì 12 dicembre 2022)sul, le parole dellae dellache non credono all’ipotesi del suicidio La famiglia diRandazzo, la 20enne scomparsa sulGenova-Palermo lo scorso 10 novembre, non si dà pace e non crede all’ipotesi del suicidio. La prima persona a parlare era stata ladella giovane che ha dichiarato: “Metti un figlio sulla nave, io ero contenta perché adesso è sulla nave al sicuro, e ti sparisce nel nulla. Mia figlia si trovava sul ponte numero 5, la felpa si trovava slegata con due nodi sul ponte numero 9, che ci sia andata da sola o che l’abbiano portata dove erano le telecamere”. Scomparsa dalla nave: “Andate a filmare il tavolino”. Che cosa significa questo suggerimento a “Chi l’ha visto?”. Qualcuno che ...

Enrica Randazzo, da quando Gaia è, senza lasciare tracce, sulla nave tra Genova e Palermo - ... Come tutti i familiari, come Angela, la mamma di questa sfortunatadi vent'anni, vuole ...... dopo l'autopsia sul corpo di Saman Abbas , saranno volti a confermare che la morte dellaè ...nella primavera del 2021, è durato oltre sette ore. Il legale della Parte civile: 'Corpo ...Lo hanno chiesto, in base agli ultimi dati disponibili, ben 441.480 ragazzi nati nel 2003, che avevano a disposizione 500 euro a testa: hanno speso 220,7 ...«Questi giovani sono molto più coraggiosi di quanto lo fummo noi, più di quarant'anni fa. Non si fermeranno, lottano per la libertà ma anche perché ormai ...