(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si sarebbe riusciti per la prima volta a ottenere un guadagno netto di, domani lo storico annuncio negli Usa. Roberto Cingolani ad Huffpost: "C'è grande curiosità per i dettagli, ma è l'unica fonte diveramenteper il futuro. L'ha fatta la natura, non siamo più furbi di lei. Quando davvero ci arriveremo, poi, è un altro discorso"

L'HuffPost

Da quel momento in poi erano in molti a domandarsi del perché , specie dopo la finale di X, ... svolta sull'energia: a un passo lanucleare 12 Dicembre Attualità Sciopero benzinai dal 13 ...... il rapper milanese e la vincitrice della quinta edizione di Xsi riproposero con questo ... Negli occhi e nelle orecchie resta anche la splendidadi voci e personalità di Mina e Celentano ... Q FACTOR. La fusione nucleare a una svolta, il sogno di una nuova via per produrre energia pulita Si sarebbe riusciti per la prima volta a ottenere un guadagno netto di energia, domani lo storico annuncio negli Usa. Roberto Cingolani ad Huffpost: "C'è ...Secondo il Washington Post, gli scienziati della National Ignition Facility sarebbero stati gli unici finora a ottenere da una reazione di questo tipo più energia di quella usata per innescarla. Una s ...