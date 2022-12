Previsioni meteo | arriva la neve | nubifragi sul Lazio e crollo delle temperature

Inizio di settimana invernale con un tracollo delle temperature e diffuse e forti gelate notturne al Nord e sulle regioni centrali. La sciabolata artica, che sarà di breve durata, lascerà spazio a tre ...per oggi: Al Nord : Giornata con tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però un po' di nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nottata addensamenti in aumento ...Paolo Fox anticipa il suo Oroscopo per il 2023 da DiPiù: ecco le previsioni di Paolo Fox per il 2023 segno per segno ...Meteo per Lunedì 12 Dicembre 2022, Udine. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperature comprese tra -2 e 4°C ...