No ai bianconeri | Thuram ha già fatto la sua scelta

Alla luce delle vicende societarie, infatti, è molto difficile che iriescano a mettere a segno un colpo da novanta, a meno che non si smuova qualcosa sul fronte cessioni.L'arma in più La 'familiarità' con i coloridella famiglia... Non molto, ma la Juventus sonda la situazione per farsi trovare pronta e cercare di beffare le concorrenti.L'Inter sarebbe ancora in netto vantaggio sulla Juventus per l'acquisto del cartellino di Marcus Thuram, attaccante classe 1997 della nazionale francese e del Borussia Monchengladbach, ...Per la prossima sessione di mercato estiva, Allegri sembra aver scelto l'attaccante; andiamo a vedere di chi stiamo parlando.