Multe in base al reddito | verso modifica del codice stradale Salvini | «Ritiro patente a vita per alcune infrazioni»

Codice della strada,inal reddito Un'altra ipotesi allo studio del governo ed emersa durante l'incontro di oggi è quella riguardante lestradali . Il viceministro delle ..."Potremo introdurre un incremento di sanzioni (stradali ndr.) inal reddito" . Lo ha detto il viceministro delle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami nel corso della presentazione del ...Dopo la stretta sulle patenti, arriva la proposta sulle sanzioni. Novità assoluta per l'Italia ma non per molti paesi europei ...Il codice della strada "vecchio di 30 anni" dovrà essere aggiornato. Lo ha detto il ministro, Matteo Salvini alla presentazione del rapporto sulla sicurezza stradale Dekra. "Oltre al Codice degli appa ...