Monza | Palladino | «Salvezza? Non abbiamo ancora fatto nulla»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole di Raffaele, allenatore del, sulla prima parte di stagione della squadra in Serie A Raffaeleè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore delsi è espresso sulla lottain Serie A. PAROLE – «Ha ragione Adriano Galliani, da gennaio è come se iniziasse un altro torneo. Ilha dimostrato buone cose, fin qui, ma per ora non. La strada per larestalunghissima. C’è molto da lavorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

