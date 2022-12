Milan | Maldini valuta un rilancio per Leão | trattativa complessa | Primapagina

(Di lunedì 12 dicembre 2022) 2022-12-12 22:00:00 Fermi tutti! Dialogo sempre aperto in attesa di una svolta positiva. Massara emantengono vivi i contatti sia con l’avvocato di, Ted Dimvula, che con Jorge Mendes, attore protagonista nella vicenda nonostante la confusione degli ultimi mesi. Il club rossonero considera prioritario il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, Rafa ha mandato dei messaggi che però non hanno rassicurato l’ambiente. Larestasia per i 20 milioni che l’ex Lille deve corrispondere allo Sporting Lisbona che per il grande intessere suscitato tra i top club europei. LA SITUAZIONE– La prima offerta recapitata dalè di 6 milioni di euro a stagione. Una cifra certamente importante ma ritenuta ancora lontana da quelle che ...

LA SITUAZIONE - La prima offerta recapitata dala Leão è di 6 milioni di euro a ... Ecco perchée Massara valutano un rilancio a 7 milioni. Una decisione definitiva verrà presa nei ...L'ex Salernitana e Brescia punta sul. ' Chi lo prende ora fa un affare. In Italia lo vedrei già in un top club, per un direttore come, che ha grande lungimiranza , sarebbe un grande ... Il Milan lavora in vista della seconda parte di stagione. C'è chi però si occupa di dare qualche consiglio al club rossonero e a Maldini. Il Milan di Stefano Pioli ha vissuto un 2022 emozionante. Il ...