Entilocali-online

Roma, 12 dic. - "Stiamo vivendo un momento importante di cambiamento climatico che colpirà maggiormente le fasce più deboli per questo servono politiche del buon abitare". A dirlo Alessandro, presidente Società italiana di medicina ambientale, intervenendo alla presentazione del primo rapporto Federproprietà - Censis 'Gli italiani e la casa - Come cambieranno valori e funzioni della ...... la cui incidenza sulle bollette è di pochi centesimi di euro al giorno", afferma il presidente diAlessandro. Sponsor Miani (Sima), 'cambiamento clima colpirà più fasce deboli servono politiche buon abitare' Siamo un popolo di proprietari di case, che dopo Covid hanno cambiato volto. L'impatto per salute e ambiente nell'analisi Sima ...(Adnkronos) - "Stiamo vivendo un momento importante di cambiamento climatico che colpirà maggiormente le fasce più deboli per questo servono politiche del buon abitare". A dirlo Alessandro Miani, pres ...