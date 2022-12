Luca Pellegrini potrebbe tornare alla Juventus a gennaio

... Giovanni DI LORENZO Miglior Centrocampista dell'anno: LorenzoMiglior Attaccante dell'... Jacopo MANCONI (Renate/Albinoleffe) Miglior attaccante Girone B dell'anno:ZAMPARO (Reggiana) ..., di proprietà della Juve, ma ora in prestito all'Eintracht Francoforte MERCATO Anche se bloccata dall'indice di liquidità che impone cessioni prima di poter definire acquisti, la ...La Lazio vorrebbe acquistare Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus: il suo ritorno in Italia sarebbe ostacolato da due motivi ...Calciomercato Lazio, si complica la trattativa per portare nella capitale l’ex difensore di Roma e Juventus L’ultima idea per il reparto difensivo della Lazio è Luca Pellegrini, attualmente all’Eintra ...