Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 187 punti

Avvio di seduta in lieve calo per loBtp e Bund. Il differenziale scende a 187 punti, rispetto ai 189,7 punti della vigilia. In leggera flessione anche il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,8%, rispetto al 3,...... spesso dall'estero, per placare lo. Da queste riflessioni, non solo politiche, l'idea di un BTp 'speciale'. Esso sarebbe una sorta di via di mezzoBTp Italia e BTp Futura con spruzzatina ...(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Avvio di seduta in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale scende a 187 punti, rispetto ai 189,7 ...Venerdì 9 dicembre chiusura positiva ma non basta. Si aspettano le riunioni della Federal Reserve e della Bce della prossima settimana sui tassi ...