LIVE – Brescia-Parma | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ladi, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di. I padroni di casa sono al sesto posto ed ospitano la compagine che è esattamente sotto a loro, di un punto e una posizione: i ducali di mister Pecchia. Chi vince, sale in classifica. Calcio d’inizio del posticipo alle ore 20.30 di oggi, lunedì 12 dicembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 20:30) SportFace.