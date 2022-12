L’intelligenza artificiale Audi al servizio del design

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) VERONA (ITALPRESS) – Sfruttarein tutti i processi: questo è l’obiettivo chesi è posta per diventare un’azienda che basa il suo sviluppo sull’utilizzo dei dati. Con FelGAN, l’azienda ha ora un software che utilizzaal fine di mettere a disposizione deier nuove fonti di ispirazione. Il progetto consente ai creativi di attingere a un bacino di idee praticamente illimitato. L’interazione con il software consente aier di scoprire soluzioni da prospettive completamente nuove, fornendo loro suggerimenti che possono ulteriormente evolvere e inserire nelle loro creazioni. In concreto, FelGAN funziona sia proponendo rapidamente un gran numero di disegni che sembrano foto reali, sia ricombinando in modo ...