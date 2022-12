(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il pensiero olistico racchiude in sé un campo molto vasto e ancora poco compreso, nonostante ciò, negli ultimi anni si è diffuso enormemente. La sua diffusione si basa anche sulla ricerca da parte delle persone di una maggiore attenzione nella scelta dei trattamenti medici a cui sottoporsi. vede tutti i sistemi, anche quelli complessi, come non riducibili alla banale somma delle loro parti. In altre parole ogni sistema è molto di più della somma delle parti di cui è composto. Anche il sistema corpo umano è molto di più della somma dei singoli organi e tessuti di cui è composto. in odontoiatria ci dice che la più piccola parte del nostro corpo contiene tutti gli elementi dell’intero di cui fa parte. Questo non deve suonare strano, infatti, la singola cellula del corpo umano contiene, nel DNA, l’informazione totale del corpo e della mente. Nel pensiero olistico il medico ha la ...

Brand News

... ma comprende l a consulenza per aiutarle a sviluppare un approccio data - driven che le accompagni verso una concezionedel cliente. Questo è necessario perché le aziende con una...... con unadel luogo di lavoro: includere e valorizzare, consapevoli di agire in un ecosistema complesso, connesso e variegato. Per migliorare realmente il settore, Wine Club ha deciso ... Emma Cochrane porta a IF! Festival la visione olistica del metaverso secondo Accenture Song Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È uscito in libreria "Gli stati generali dell'acqua", primo volume della collana "Lupicattivi" di Castelvecchi editore, curato da Daniela Padoan, direttrice dell'Associazione Laudato Si'-Un’alleanza p ...