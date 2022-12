Kurt Angle | “I rumor sulla TNA sono falsi e infondati”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La carriera del WWE Hall of Famernel wrestling professionistico è leggendaria, poiché la sua ascesa in WWE è qualcosa che nessuno è stato in grado di replicare. Dopo il suo primo periodo in WWE,è andato alla TNA. Si diceva anche che avrebbe preso il controllo creativito della TNA, ma alla fine decise di lasciar perdere.ha avuto il culmine della sua carriera tra il 2005 e il 2006. Era semplicemente conosciuto come la “macchina da wrestling” e all’epoca aveva incontri straordinari con quasi tutte le superstar della WWE. Tutto è cambiato quando i suoi scandali personalivenuti alla luce. La medaglia d’oro olimpica alla fine ha fatto il suo scioccante debutto in TNA Wrestling nel 2006 e ha avuto una carriera straordinaria lì. Mentre parlava ...