Kane ed il rigore sbagliato | virale uno spot in cui imparò a calciare alto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Quarti di finale amari per l’Inghilterra ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. Gli inglesi sono stati eliminati dalla Francia, perdendo la sfida per 2-1, e decisivo è stato l’errore didal dischetto: il capitano inglese, che aveva già messo a segno un calcio di, non è riuscito a ripetersi nel secondo penalty concesso alla sua squadra, mandando in tribuna la palla. Un errore chenon riesce a perdonarsi, ma intanto il mondo intero sdrammatizza e prende in giro l’inglese riportando alla luce un vecchiodella BBC. Il videoNelle ultime ore è diventatounodella BBC del 2018, che vede protagonista proprio, in compagnia di Jonny Wilkinson, campione del mondo di rugby nel 2003. I due tirano calci di ...

L'attaccante dell'Inghilterra, Harry Kane al minuto 84 della sfida contro la Francia ha sbagliato il rigore che poteva valere il 2 - 2. Errore che poi è costato agli inglesi l'uscita dai Mondiali ai quarti di finale. Secondo la stampa francese sono stati gli attacchi di quella inglese a capitan Lloris a motivare ulteriormente i 'Bleus' di Deschamps.