Iran | il boia non si ferma | impiccato un secondo manifestante

Inilnon vujole fermarsi: u n secondo manifestante , Majidreza Rahnavard, è stato giustiziato impiccato questa mattina a Mashhad, con l'accusa di aver ucciso due Basiji, componenti della forza ......arrestati e condannati per le proteste di piazza insono già iniziate e non accennano a fermarsi. Con le organizzazioni per i diritti umani che temono una lunga ondata di morti per mano dei...Mohsen Shekari, uno dei manifestanti arrestati il 26 settembre a Teheran, è stato impiccato. È il primo dimostrante della “protesta per l’hijab”, che sta infiammando le strade di tutte le… Leggi ...Le esecuzioni nei confronti dei manifestanti arrestati e condannati per le proteste di piazza in Iran sono già iniziate e non accennano a fermarsi. Con le organizzazioni per i diritti umani che temono ...