In pista con stile Come le modelle di Re Giorgio a Saint Moritz e non solo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Cortina,, Courmayeur. Da sempre, le destinazioni più glamour per trascorrere la settimana bianca – che nell’Inverno 2022/2023 si trasformano anche in piste esclusive per lanciare collezioni di abbigliamento sci firmato. DaArmani a Emilio Pucci, passando per Woolrich e Khaite: è decisamente ski capsule mania.Armani alla fine della sfilata Neve AI22/23 (Photo:Armani). Leggi anche › Dalle piste alla città: 5 capi da montagna da sfruttare tutto l’inverno Da Cortina aDa un lato la Cortina fashion week, che dall’8 al 10 dicembre ha ospitato anche Valentino, con il lancio della party collection all’interno del ...