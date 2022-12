Il Ponte sullo Stretto crolla in una serie di Amazon

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “In una nuovatv di, ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull’Italia e sul popolo siciliano: dopo la sua realizzazione, ilperché la costruzione era stata affidata ad aziende legate ai clan mafiosi… Non possiamo più accogliere in silenzio insulti e offese al nostro Paese”. È quanto scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, postando un video sulla nuova, dal titolo The Bad Guy, proposta da Prime Video. Salvini si scaglia contro la“The Bad Guy” che immagina il crollo del: “Ennesimo stereotipo di pessimo gusto” Salvini: “Ilsarà l’ennesimo esempio di genialità italiana ...

Un cliché che fa male, ancor più perché promosso da una produzione tutta italiana: quella della serie Amazon The Bad Guy che rappresenta il crollo delStretto di Messina realizzata, nella Sicilia della serie realizzata dalla Indigo Film su una sceneggiatura di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, quest'ultimo anche ...Il vicepremier leghista contro 'The bad guy': 'Ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull'Italia e sul popolo ...Polemica della Lega contro la serie 'The Bad Guy' di Amazon Prime Video. La ragione: in alcune scene della comedy da sei episodi interpretata da Luigi Lo ...“In una nuova serie tv di Amazon, ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull’Italia e sul popolo siciliano. Non possiamo più accogliere in silenzio insulti e offese al nostro Paese”: lo ha detto Matteo ...