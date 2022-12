Il killer di Fidene pronto a scappare dopo la sparatoria Claudio Campiti aveva premeditato la strage dei “vicini ladri” e organizzato la fuga

Il presunto, il 57enne Claudio Campiti, è stato fermato dai carabinieri per omicidio e con il consorzio era in rotta da anni. 'Minacciava perché non voleva pagare ed era stato già denunciato ...E il, che ha già ucciso tre donne , viene disarmato. È questo il racconto dei sopravvissuti alla strage di, dove Claudio Campiti ha cercato di ammazzare tutti i partecipanti alla ...In passato un tragico evento lo ha profondamente turbato ed è cambiato completamente. Ecco chi è Claudio Campiti.“Nicoletta era mia amica. Era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto… Leggi ...