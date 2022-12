GF Vip | arriva il responso sulle condizioni di Ginevra Lamborghini | ecco come sta

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip in onda per la prima volta il sabato sera, Alfonso Signorini ha spiazzato il pubblico annunciando cheaveva contratto il Covid nelle scorse ore, mettendo in dubbio il suo ingresso il lunedì successivo. Infatti, la sorella di Elettra avrebbe dovuto senza intoppi tornare nella casa più spiata d'Italia questa sera per restare una settimana e creare scompiglio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Pochi minuti fanelle sue storie Instagram ha dapprima detto di essere in ansia dato che stava effettuando il test per vedere se fosse ancora positiva o meno, a cui poi è seguita la storia del. La ragazza ha pubblicato un video in cui balla per la felicità dato che è risultata negativa al Covid e quindi questa sera potrà nuovamente tornare ...