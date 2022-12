Floris | livore puro contro “Gli appunti di Giorgia” | “Provo un dolore fisico” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Giovannitrova da ridire anchegli “di” e a Tagatà da Tiziana Panella ha rovesciato tutto il suoattaccandoMeloni. Nel salotto di La7 il conduttore di “Di martedì” si sente a casa sua e non ha avuto ritegno nel confessare addirittura di provare “”. “Sottolineo ilche prova un giornalista a vedere un presidente del Consiglio che si fa le domande da solo”. Un’osservazione peregrina. Proprio non ce la fa a osservare un premier che va come un treno e – cosa strana a sinistra- dà trasparenza e spiegazione alle misure in fase di studio. Una strategia comunicativa apprezzata. Anche osservatori che non sono simpatizzanti del centrodestra non hanno potuto ...