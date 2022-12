(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per ilconclusivo di PlayOut 2022 si ascoltano Johann Sebastian Bach Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 per violoncello solo; Robert Schumann, Fantasiestücke op.73 per violoncello e pianoforte; Johannes Brahms, Sonata n.1 in mi minore op.38 per violoncello e pianoforte. L'articolo proviene daPost.

Dopo il successo della prima edizione della rassegna che propone al pubblico una selezione dei film - capolavoro del '900, alLa Compagnia diarriva la seconda edizione di 'XX secolo. L'Invernzione più BELLA, a cura di Cesare Petrillo, realizzata da Csc - Cineteca Nazionale, in collaborazione con Fondazione ......con i film di XX Secolo è diventata una abitudine per molti spettatori di ogni età che hanno riempito con regolarità la sala del Quattro Fontane a Roma e poi quella delCompagnia a, ... Firenze, Cinema La Compagnia: Matteo Fossi e Vittorio Ceccanti in concerto Al Cinema Odeon, la quarta edizione del progetto ideato da Fondazione Cassa di Risparmio e Intesa San Paolo che premia il talento dei giovani provenienti da famiglie svantaggiate ...Per il concerto conclusivo di PlayOut 2022 si ascoltano Johann Sebastian Bach Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 per violoncello solo; Robert Schumann, Fantasiestücke op.73 per violoncello e pianofort ...