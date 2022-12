Da Nordio un’altra picconata alla legge Severino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Prima le intercettazioni, poi l’abuso d’ufficio e l’avviso di garanzia e ora la. Sono i fronti aperti dal Guardasigilli, Carlo, per dare avvio la riforma della giustizia che il governo Meloni intende portare avanti. Per il Guardasigilliservirebbe una norma sulle lobby. “Ci sono parti dellache non funzionano” “Abbiamo ricevuto sollecitazione dall’Anci, e l’apertura del Pd, per abolire o modificare radicalmente l’abuso d’ufficio e il traffico di influenze” ha detto il ministro al Corriere spiegando chendo la“non si capisce il reato che descrive, c’è solo un’intenzione vaga di punire il lobbismo”. Quindi, osserva ancora il ministro della Giustizia, servirebbe una ...