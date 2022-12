Da Erba a Fidene | le liti condominiali finite nel sangue

Leggi su agi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - Il triplice omicidio diè solo l'ultimo di una lunga serie di episodi diinnescati negli anni da. Morti assurde, dove la rabbia, il rancore, il disagio sociale e psichico portano giorno dopo giorno alle estreme conseguenze questioni sulla carta facilmente risolvibili. La 'madre' di tutte le tragedie scoppiate per una banale disputa condominiale non può non essere considerata quella conosciuta da tutti come 'la strage di', nella quale i coniugi Olindo e Rosa Bazzi uccisero a sprangate e a coltellate la vicina di casa Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di appena due anni e tre mesi, la nonna del bambino e una vicina di casa attirata sul posto dalle le urla. È la notte dell'11 dicembre 2006, ma come scopriranno gli investigatori, colpo di scena dopo ...