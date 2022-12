Atletico | Valverde | “Giocare le partite di precampionato ora è strano”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) 2022-12-11 22:28:31 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Elui L’Athletic non vede l’ora di tornare alle competizioni. I leoni, dopo le due vittorie contro il Valladolid e l’ultima contro il Chivas, si stanno preparando prima di riprendere il cammino con il match di Coppa a Sestao. “Ledi pre-stagione a questo punto diventano strane. Non vediamo l’ora di iniziare aora perché questa non è estate. Essere tagliati fuori dalla concorrenza fa sembrare che ti manchi qualcosa. L’importante è che arriviamo a queste primedel ritorno dopo i Mondiali con delle garanzie”, ha detto. L’allenatore rojiblanco non poteva contare su Herrrera questa domenica, “che ha sofferto di un processo influenzale” e A partire da questa ...

Corriere dello Sport

... Jordan Ayew tira, Rochet para e Federico, fortissimo centrocampista del Real Madrid , ... Ora rischia fino a 15 turni di squalifica, che potrebbe scontare nel suo club, l'Madrid. Lì ...Il loro derby personale lo giocano invece, tra tante scintille, due stelle dell'come ... Brilla Bentancur, ma non lo supportano abbastanza Vecino e soprattutto, meno ancora Cavani e ... Valverde esulta in faccia all'arbitro dopo il rigore parato: il gesto scatena una bufera Hesgoal e Streaming Gratis di Brasile-Corea del Sud, match valido per Qatar 2022: info partita e dove vederla in Diretta LIVE ...Monitor frantumati, arbitri inseguiti, spogliatoi spaccati. In Qatar calciatori scatenati, da Ronaldo che manda platealmente a quel paese il ct del Portogallo ...