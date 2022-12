Arbitri | a casa la Frappart e chi non sarà più designato

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ore 11,30 - La Fifa riduce il contingente dei fischietti in vista di semifinali e finale Restano solo 4 partite da giocare e la Fifa ha deciso, come tradizione, di rimandare aun nutrito gruppo diche non hanno più la possibilità di essere designati. Un elenco che comprende anche la francese Stephanie, che ha diretto bene Germania-Costarica. Nessuna punizione per Lahoz, contestato dopo Olanda-Argentina: anche lui però è tra quelli che ha finito il suo impegno al Mondiale. Rimane un gruppo ristretto con una dozzina di, tra i quali i due brasiliani Sampaio e Claus e altri tre europei, l'olandese Makkelie, il polacco Marciniak e l'inglese Taylor.

