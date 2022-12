“Aerospazio | il Piemonte è l' ecosistema perfetto” | l' assessore Tronzano | “fondamentali imprese | formazione e ricerca”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Andreaal Bilancio e Attività produttive di Regione, e Sandro Iacometti , giornalista di Libero. “Ildeve differenziare: l' automotive rimarrà un pilastro della nostra economia ma la transizione Green ci costringe a guardare altrove”, spiega l', “E l'è un nostro punto di forza, abbiamo due grandisul territorio e altre piccole aziende a supporto. Inoltre abbiamo il Politecnico. Per questo abbiamo messo 15 milioni di euro sull'e 15 sull'automotive per creare la città dell'. Cercheremo con il Pnrrdi portare nella nostra regione un miliardo di euro per poter creare un hub aerospaziale internazionale”. “L'export ...

