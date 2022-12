A Torino una bimba è stata salvata collegando il fegato al cuore

Leggi su agi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - Una bambina di 5 anni èall'ospedale Molinette della Città della Salute digrazie ad un eccezionale trapianto, avvenutoildel donatore direttamente aldella ricevente. Nata ada genitori di cinesi, la bambina si trovava in Cina nel giugno 2021 al momento dell'insorgenza di una rara ma gravissima patologia tumorale del, tipica dell'età pediatrica, l'epatoblastoma. La famiglia si era recata nella terra di origine per le festività del Capodanno cinese ed eratrattenuta in Cina nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia Covid-19. Subito dopo la diagnosi, le prime cure sono prestate senza successo in Cina tra luglio ed ottobre 2021, ma non hanno dato gli ...