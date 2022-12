Zaniolo nel mirino del Napoli | doppio modulo | come cambierebbe la squadra di Spalletti

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’ottimo inizio di stagione che sta disputando ilfino ad ora, con l’avvio del nuovo ciclo cominciato in estate, sta stupendo in Italia e in Europa. Per dare continuità a questo progetto però, gli azzurri valutano altri possibili acquisti che si rivelino congrui alle idee di gioco di Luciano. L’ultimo dei nomi secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è Nicolò, attaccante della Roma che può svariare molto sul fronte offensivo. Il, con l’acquisto del talento giallorosso, avrebbe la possibilità di poter virare su più moduli. Foto: Getty –Ipotesi 4-3-3: l’assetto tattico offensivo, composto da Kvara a sinistra, Osimhen centrale ea destra, sarebbe un tridente di grande imprevedibilità. Con Raspadori, Lobotka e Anguissa ...

Da almeno un paio d'anni il suo nome è accostato alla Juventus : c'era scritto non a caso anche Niccolònelle carte dei pm (efamoso pizzino di Paratici al ristorante) dopo le intercettazioni sull'inchiesta Prisma, ma il talento della Roma potrebbe giocareNapoli l'anno prossimo. L'...Calciomercato Roma, contatto Napoli -- Pronti 30 milioniIl futuro di Nicolòpotrebbe essere lontano dalla Capitale, ma comunque in Serie A.nostro campionato il valore e, ...Zaniolo a Roma sta bene…ma vuole crescere. Che Zaniolo a Roma stia bene è ormai una certezza, ma spesso e volentieri anche tutte le più belle storie finiscono Il contratto in scadenza potrebbe far ...In costante contatto con la dirigenza per il rinnovo, ha chiesto alla famiglia Friedkin circa 4 milioni di euro per prolungare il contratto in scadenza nel 2024. Calciomercato Napoli, contatti con ...