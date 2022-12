Un libro sotto l’albero

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tra i regali più graditi a Natale, da metterec’è un buon. È un regalo sicuro, sempre bello da fare, economico e dove la scelta è vasta. Tralasciando il formato elettronico che sicuramente è moderno e comodo, a me piacciono i libri di carta, il classicoda portare ovunque, quello dove ti appassioni sfogliando pagina dopo pagina. In vista delle festività, ho fatto un giro in libreria e scoperto quali sono i “titoli del momento”, quelli più venduti e qualche novità. Partiamo dal nuovo thriller di Donato Carrisi con il suo personaggio, l’ipnotista Pietro Gerber in un nuovo caso. ” La casa delle luci”, edito da Longanesi. “Nella grande casa spenta in cima alla collina, vive sempre sola una bambina… Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza ...

varesenews.it

Se non avete mai letto Corto Maltese fermatevi subito, cliccate qui, spegnete il computer, ... Tutto su di me! Undi Mel Brooks E per di più la sua biografia Ma sul serio Certo, sul serio!...Firma del giornalismo culturale, collabora con la "Domenica" del Sole 24 ore e la rivista "il ... Con Alessandro Gassmann ha ideato #GreenHeroes, progetto da cui è nato il"Io e i Green ... Libri da mettere sotto l'albero di Natale: i consigli della redazione di VareseNews Il fumettista da oltre un milione di libri venduti si racconta: «Il successo è una nota di demerito. La serialità mi piace, ma due titoli su tre deludono» ...La cosa bella della matematica è che non si finisce mai d’impararla. Ce n’è per tutti: dalla matematica applicata alle scienze naturali alla teoria più astratta, passando per i campi che richiedono un ...