Traffico Roma del 11-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera da Simona cercherà Bentrovati a questo aggiornamento numerosi gli spostamenti sul lungotevere code tra Prati e Trastevere incolonnamenti nella zona del centro in D minorsul Muro Torto e nella zona di Villa Borghese per tutto il pomeriggio tante gli spostamenti inevitabili i disagi sulla via Salaria difficoltà di circolazione tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale code rientri aper il ponte dell’Immacolata code alla barriera diSud Piazza dell’esquilino chiuso un tratto vietato il transito tra via Cavour e via Depretis oggi agevolati gli spostamenti con i mezzi pubblici corse gratuite con queste tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità