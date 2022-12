“Tanto cuore” Il programma di Schlein per risollevare il Pd dal disastro

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Elly, ex vice-presidente della Regione Emilia-Romagna, è ospite a Che tempo che fa, trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio, e nell'edizione dell'11 dicembre traccia la strada per rilanciare il Partito Democratico: “Io penso che ci voglia, soprattutto per ridarci una sinistra che sia al fianco delle persone che stanno più soffrendo nel paese. Credo che bisogna trovare un nuovo metodo di scegliere la classe dirigente, perché tante troppe persone competenti sono state bloccate per logiche di cooptazione verticale che premiavano i più fedeli. Proviamo a liberare dello spazio. Bisogna provare a capire se c'è un progetto e una visione comune di quello che vogliamo fare per migliorare le condizioni materiale del lavoro delle persone”.lancia un messaggio all'avversario numero uno, ...