Split | James McAvoy si ruppe una mano sul set del film

ComingSoon.it

McAvoy: "Non dissi subito a Shyamalan di essermi rotto la mano"è un thriller con un personaggio che soffre di un forte disturbo dissociativo dell'identità che lo porta a creare ..., noto film di Shyamalan, nasconde uno strano segreto dal set, raccontato daMcAvoy in una recente intervista per ... James McAvoy e il pugno sbagliato: dalla mano rotta e gonfia di Split, al gesso di Atomica Bionda James McAvoy is planning to step back from acting. The ‘Filth’ actor, 43, says he instead wants to spend more time with his family, with The Observer reporting on Sunday (11.12.22) he recently had a ...Although he's an absolute powerhouse in the Hollywood world, James McAvoy says he's taking a step back from acting ...